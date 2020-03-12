"Öğretmenlikten geldiğinizi beli ettiniz" - Son Dakika
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"Öğretmenlikten geldiğinizi beli ettiniz"

6 saat önce

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın eğitim camiasına sağladığı destek ve katkı, öğretmenler tarafından takdirle karşılanıyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın eğitim camiasına sağladığı destek ve katkı, öğretmenler tarafından takdirle karşılanıyor.


İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü çerçevesinde Fatma-Mustafa Hasçalık İlk ve Orta Okulu'ndaki etkinliğine katılan Başkan Yalçın, öğretmenler odasında öğretmenlerle de sohbet etti.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz, Şube Müdürü Şener Serim ve Okul Müdürü Ali İsmailoğulları ile birlikte öğretmenlerle çay içip sohbet eden ve isteklerini dinleyen Başka Yalçın'a öğretmenlerden büyük övgü geldi.


Başkan Yalçın'ın öğretmenlikten geldiğini hissettirdiğini ifade eden eğitim mensupları, başta öğretmenler günü hediyesi olmak üzere okullarda yapılan temizlik ve dezenfektasyon, okullara dağıtılan voleybol topları ve diğer katkılar için teşekkür etti.


BİLİŞİM ÖĞRETMENİNDEN ÖZEL TEŞEKKÜR


Bilişim Teknoloji Öğretmeni Kazım Onur ise Talas Belediyesi tarafından düzenlenen icat çıkarma yarışmasına proje sunduklarını ifade ederek, "Başkanım çok teşekkür ederiz. İcat yarışması düzenleyerek öğrencilerimizi bu alanda teşvik ettiniz. Biz de okul olarak bu yarışmaya proje sunduk. Ayrıca robotik kodlama evi açacağınızı öğrendik. Bu da bizi çok sevindirdi. Kendi alanımla ilgili çok önemli işler yapıyorsunuz. Bunun için çok teşekkür ediyorum." dedi.


ÖĞRENCİLERİN BAŞKAN AMCA SEVGİSİ


Öte yandan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gittiği her okulda öğrencilerden büyük ilgi gördü. Fotoğraf çektirmek ve tanışmak isteyen öğrencilerin arasında kalan Başkan Yalçın, her birisiyle ayrı ayrı ilgilendi ve fotoğraf çektirdi. - KAYSERİ

Mustafa Yalçın, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:32 Kaynak: İHA
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