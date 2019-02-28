Öğretmenlikten İhraç Edilen Fetö Şüphelisi, Ayvacık'ta Yakalandı
59 dakika önce
ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski öğretmen F.D., Ayvacık'ta jandarma ekiplerince yakalandı.
ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski öğretmen F.D., Ayvacık
'ta jandarma ekiplerince yakalandı. Ankara
ve Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmenlikten ihraç edilen ve 1,5 yıldır aranan F.D., Ayvacık ilçesi Küçükkuyu
beldesinde saklandığı evde yakalandı. Ayvacık İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan FETÖ şüphelisi F.D., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:14 Kaynak: DHA
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