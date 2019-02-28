Son Dakika Haberleri: Öğretmenlikten İhraç Edilen Fetö Şüphelisi, Ayvacık'ta Yakalandı

Öğretmenlikten İhraç Edilen Fetö Şüphelisi, Ayvacık'ta Yakalandı

59 dakika önce

ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski öğretmen F.D., Ayvacık'ta jandarma ekiplerince yakalandı.

Öğretmenlikten İhraç Edilen Fetö Şüphelisi, Ayvacık'ta Yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski öğretmen F.D., Ayvacık'ta jandarma ekiplerince yakalandı.

Ankara ve Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmenlikten ihraç edilen ve 1,5 yıldır aranan F.D., Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde saklandığı evde yakalandı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan FETÖ şüphelisi F.D., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:14 Kaynak: DHA

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