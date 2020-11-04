oğul birer gün arayla koronavirüse yenik düştü - Son Dakika

oğul birer gün arayla koronavirüse yenik düştü
04.11.2020 17:00
TOKAT'ın Turhal ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören baba ve oğlu, birer gün arayla hayatlarını kaybetti.
TOKAT'ın Turhal ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören baba ve oğlu, birer gün arayla hayatlarını kaybetti.
Turhal ilçesinde yaşayan Ali Osman Kaya (57) ve oğlu Necmettin Kaya (32), geçen hafta koronavirüse yakalandı. Yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Ali Osman ve Necmettin Kaya, Turhal Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Necmettin Kaya, Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Kaya, geçen hafta çarşamba günü yaşamını yitirdi. Bir gün sonra da babası Ali Osman Kaya hastalığa yenik düştü.Baba- oğul Turhal ilçesinde toprağa verildi.
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