Borç kavgası kanlı bitti! Suriyeli baba, oğula pompalı tüfekle kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Borç kavgası kanlı bitti! Suriyeli baba, oğula pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

02.01.2023 17:23

Kahramanmaraş'ta, Suriyeliler arasında çıkan borç-alacak tartışmasında Ahmet S., pompalı tüfekle Alaa Alsaid ile oğlu Alaaddin Alsaid'i öldürdü, 1 kişiyi de yaraladı. Polis ekipleri, kaçan Ahmet S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ta, Suriyeliler arasında çıkan borç-alacak kavgasındakan aktı. Suriye uyruklu Ahmet S.,Alaa Alsaid'i başından, Alaaddin Alsaid'i göğsünden ve Hazım Vahit'i bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BABA HASTANEDE, OĞLU OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Alaa Alsaid'in hayatını kaybettiği belirlenirken, 2 yaralı da ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Alaaddin Alsaid, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Baba - oğul 'borç' kavgasında öldürüldü

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi duyup gelen baba- oğulun yakınları, sinir krizi geçirdi. Polis, kaçan Ahmet S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Suç aleti tüfek ise baba ve oğlunun vurulduğu olay yerinin alt sokağında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Baba - oğul 'borç' kavgasında öldürüldü
Baba - oğul 'borç' kavgasında öldürüldü
Baba - oğul 'borç' kavgasında öldürüldü
Baba - oğul 'borç' kavgasında öldürüldü
Baba - oğul 'borç' kavgasında öldürüldü
Kaynak: DHA
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Sakarya, Suriye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Borç kavgası kanlı bitti! Suriyeli baba, oğula pompalı tüfekle kurşun yağdırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Borç kavgası kanlı bitti! Suriyeli baba, oğula pompalı tüfekle kurşun yağdırdı - Son Dakika
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