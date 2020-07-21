oğul cinayetinin 2 şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika

oğul cinayetinin 2 şüphelisi, çelik yelekle adliyeye sevk edildi (2)
TUTUKLANDILARKars'ta anne ile oğlunu öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Mesut Saçu ile Adem S., tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
Kars'ta anne ile oğlunu öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Mesut Saçu ile Adem S., tutuklandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından saat 10.45'de çelik yelek giydirilerek zırhlı araçla adliyeye sevk edilen Mesut Saçu ile Adem S., savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mesut Saçu ile Adem S. 'kasten adam öldürmek' suçundan mahkemece tutuklandı.Adliyeden geniş güvenlik önlemi altında çıkarılan Mesut Saçu ile Adem S., cezaevine götürülmeden önce Covid-19 testi için Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Testleri yapılan Mesut Saçu ile Adem S., cezaevine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 05:41 Kaynak: DHA
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