Son Dakika Haberleri: oğul, devriye gezen jandarma tarafından yakalandı
Son Dakika Güncel oğul, devriye gezen jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

oğul, devriye gezen jandarma tarafından yakalandı

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, bağ evine giren C.K. (51) ile oğlu Y.K. (25), oyuncaktan mangala, peçeteden av tüfeğine kadar evde bulunan onlarca eşyayı çaldı.

oğul, devriye gezen jandarma tarafından yakalandı, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta, bağ evine giren C.K. (51) ile oğlu Y.K. (25), oyuncaktan mangala, peçeteden av tüfeğine kadar evde bulunan onlarca eşyayı çaldı. Jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulup, yakalanan baba ve oğlu gözaltına alındı.

Olay, öğlen saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesi Budaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.Ç.'ye ait evde hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine hareket geçti. Araştırmaya başlayan ekipler, devriye sırasında C.K. ve oğlu Y.K.'nin bulunduğu otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Otomobilde arama yapan jandarma, av tüfeği, kütük, anahtar takım çantası, peçete, kablo, çelik halat, demir kesme makası, keser, manivela, kazma, balyoz, kürek, demir, stepne, mangal, tatlı tepsisi, satır, su ısıtıcısı, çay tepsisi, sandalye, elektrikli süpürge, ekmek saçı, çaydanlık, dijital DVD, tabak, çocuk oyuncağı, çay, kasetçalar, testere, av tüfeği fişeği, balta, fener, küçük tüp, el süpürgesi, deterjan, bağ budama makası, bir takım dikiş çantası, kazma kürek malzemesi ile hurda ele geçirdi. Jandarma, malzemelerin C.Ç.'ye ait olduğunu tespit etti.

C.K. ve oğlu Y.K. gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Dulkadiroğlu, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kimliği belirsiz kişiler tarafından dövülüp vurulan adam, feci şekilde can verdi
Meteoroloji Doğu Anadolu'yu uyardı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 01:12:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: oğul, devriye gezen jandarma tarafından yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]