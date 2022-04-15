OĞUL, HUSUMETLİLERİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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OĞUL, HUSUMETLİLERİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

15.04.2022 19:44

İZMIR'in Bornova ilçesinde Ercan D. ve babası Fırat D., husumetlileri Şeyhmus Çekin'i (24) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

İZMIR'in Bornova ilçesinde Ercan D. ve babası Fırat D., husumetlileri Şeyhmus Çekin'i (24) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Doğanlar Mahallesi 1590 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, hurdacılık yapan Ercan D. ve babası Fırat D., aralarında daha önceden husumet bulunan Şeyhmus Çekin ile evinin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda baba- oğul evlerine gidip pompalı tüfekle geri geldi. İddiaya göre Ercan D., pompalı tüfekle Çekin'e ateş ederek yaraladı. Ercan D. ve babası kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çekin'i Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Çekin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çekin'in cesedi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Çekin'in ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, polis hastanede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliler Ercan D. ve babası Fırat D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

OĞUL, HUSUMETLİLERİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ
OĞUL, HUSUMETLİLERİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ
OĞUL, HUSUMETLİLERİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

YORUMLAR
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Polis, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OĞUL, HUSUMETLİLERİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ - Son Dakika


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