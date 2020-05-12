oğul kaldıkları çadırda ölü bulundu - Son Dakika

oğul kaldıkları çadırda ölü bulundu

OSMANİYE kent merkezinde yaşayan Ahmet Demir (58) ile oğlu Mehmet Demir (37), köydeki bahçelerine kurdukları çadırda ölü bulundu.

OSMANİYE kent merkezinde yaşayan Ahmet Demir (58) ile oğlu Mehmet Demir (37), köydeki bahçelerine kurdukları çadırda ölü bulundu. Kent merkezinde yaşayan Ahmet Demir ile oğlu Mehmet Demir, merkeze bağlı Yarpuz köyündeki bahçelerinde duvar örerken kurdukları çadırda kalmaya başladı. Baba oğuldan haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bahçeye giden jandarma ekipleri, baba ve oğlunun çadırda cansız bedeniyle karşılaştı. İlk incelemede, herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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