Oğul katili tutuklandı - Son Dakika
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Oğul katili tutuklandı

28.05.2022 20:00
Oğul katili tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasap dükkanında tartıştığı oğlunu başından tabancayla vurarak öldüren baba Recep Temel tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasap dükkanında tartıştığı oğlunu başından tabancayla vurarak öldüren baba Recep Temel tutuklandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi. Recep Temel (55), oğlu Serkan Temel ile otururken iddiaya göre tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen babanın belinden çıkardığı silah ateş aldı. Başından vurulan kasap Serkan Temel kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli baba olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Olayı gören çevredekiler Temel'in yardımına koştu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Serkan Temel, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan genç, olaydan 10 saat sonra hayatını kaybetti.

"Korkutmak istedim"

Polis ekipleri şüpheli babayı yakalayıp gözaltına aldı.

Şüpheli Recep Temel'in ilk ifadesinde, "Oğlumla iş yerinde otururken, uyuşturucu kullanmaması konusunda uyardım. O sırada tartışma alevlendi. Bende korkutmak için ateş ettim. Başına isabet etmiş. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen baba, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Salih Bilal Aslan/İHA)

Oğul katili tutuklandı
Oğul katili tutuklandı
Oğul katili tutuklandı
Oğul katili tutuklandı
Oğul katili tutuklandı

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Kaynak: İHA

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