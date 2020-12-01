oğul, peş peşe koronavirüsten öldü - Son Dakika

oğul, peş peşe koronavirüsten öldü

BURDUR'un Bucak ilçesinde, Mustafa Onaran (75) ve oğlu Özden Onaran (50), 1 gün arayla koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

BURDUR'un Bucak ilçesinde, Mustafa Onaran (75) ve oğlu Özden Onaran (50), 1 gün arayla koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bucak merkez Çukur Mahallesi'nde oturan, emekli Mustafa Onaran ile Karayvatlar Mahallesi'nde oturan oğlu galerici Özden Onaran, koronavirüse yakalandı. Bir süredir Bucak Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Mustafa Onaran, önceki gece yaşamını yitirirken, dün de Özden Onaran kurtarılamadı. Baba ve oğlunun peş peşe ölümüyle aile, büyük üzüntü yaşadı.Öte yandan Bucak'ta son 1 haftada 7 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.



Son Dakika

Avrupa İlaç Ajansı koronavirüs aşısıyla ilgili en net tarihi verdi: Pfizer'e 29 Aralık'ta onay verilebilir

G.Saray'da koronavirüse yakalanan 5 futbolcudan 4'ü iyileşti

Kılıçdaroğlu "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı

Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak

Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu

Turizmin başkenti Antalya'ya bu yıl yine en çok Ruslar geldi

1.5 yaşındaki bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı! Baba, savcılığa koştu

Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı