Son Dakika Haberleri: Oğul, 'polisi tehdit ve hakaret'ten tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Oğul, 'polisi tehdit ve hakaret'ten tutuklandı

1 saat önce

BİNGÖL'de, ehliyetsiz olarak kullandığı motosikletle polisten kaçarken yakalanan B.Ç.'ye, ceza yazıldı.

Oğul, 'polisi tehdit ve hakaret'ten tutuklandı, System.String[]

BİNGÖL'de, ehliyetsiz olarak kullandığı motosikletle polisten kaçarken yakalanan B.Ç.'ye, ceza yazıldı. Olay yerine gelip, polislere engel olmaya çalışan B.Ç.'nin babası ve ağabeyi gözaltına alındı. Baba- oğul, 'polisi tehdit ve hakaret' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kentte 1 Eylül'de uygulama yapan polis ekipleri, 12 AAD 023 plakalı motosikleti kullanan B.Ç.'yi durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan B.Ç., motosikletten inip, kaçmaya başladı. Ekipler, kısa süren kovalamaca sonucu B.Ç.'yi yakaladı. Yapılan sorgulama sonucu B.Ç.'nin çocuk yaşta ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Polis ekipleri, B.Ç.'ye ceza yazarken, olayı öğrenen babası L.Ç. ile ağabeyi K.Ç., olay yerine geldi. Baba- oğul, polise engel olmaya çalışırken, tehdit ve hakaret etti. Bunun üzerine L.Ç. ve K.Ç., gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada L.Ç. ile oğlu K.Ç.'nin 'kasten yaralama', 'tehdit', 'görevi yaptırmamak için direnmek' gibi suçlardan poliste kaydı olduğu belirlendi.

Emniyete götürülen ve işlemleri tamamlanan B.Ç., serbest bırakılırken, babası L.Ç. ile ağabeyi K.Ç., adliyeye sevk edildi. Baba- oğul, çıkarıldığı mahkemece 'polisi tehdit ve hakaret' suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Eylül, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 5 Eylül 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Çocuklarına içki içiren sorumsuz çift gözaltına alındı! Flaş iddia: Ali Babacan, 15 Eylül'de basın açıklaması yapacak Transfer sezonuna Mbaye Diagne damga vurdu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 14:45:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oğul, 'polisi tehdit ve hakaret'ten tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]