OĞUL, SOKAKTA TARTIŞTIKLARI HUSUMETLİLERİNİ TABANCAYLA VURDU 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

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İZMİR'in Konak ilçesinde Hüseyin Tok ve Saadettin Şengüler, sokakta karşılaştıkları husumetlileri baba- oğul tarafından, çıkan tartışma sonucu tabancayla vuruldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Tok hayatını kaybederken, Saadettin Şengüler ise tedaviye alındı. Kaçan baba- oğulun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Ballıkuyu Mahallesi 1052 sokakta meydana geldi. C.P. ile babası E.P., iddiaya göre, husumetlileri Hüseyin Tok ve Saadettin Şengüler ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. C.P. ve babası E.P., tabancayla Hüseyin Tok ve Saadettin Şengüler'e ateş edip, olay yerinden otomobille kaçtı. Tok karın bölgesinden, Saadettin Şengüler ise ayağından vurularak yaralandı. Yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Hüseyin Tok, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Saadettin Şengüler'in ise hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.Öte yandan polis ekipleri, Hüseyin Tok'un yakınlarının hastane önüne toplanması üzerine çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)