OĞUL, YARISI YIKILAN BİNANIN ENKAZINDA; RİSK NEDENİYLE 6 GÜNDÜR ÇALIŞMA YOK - Son Dakika
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OĞUL, YARISI YIKILAN BİNANIN ENKAZINDA; RİSK NEDENİYLE 6 GÜNDÜR ÇALIŞMA YOK

11.02.2023 17:18

ADANA'nın Çukurova ilçesinde, ikinci depremde yarısı yıkılan Kubilay Apartmanı'nda enkazda kalan Bekir (55) ile oğlu İrfan (32) Yiter'i arama-kurtarma çalışmaları, binanın diğer yarısının yıkılma riski nedeniyle 6 gündür başlatılamadı.

ADANA'nın Çukurova ilçesinde, ikinci depremde yarısı yıkılan Kubilay Apartmanı'nda enkazda kalan Bekir (55) ile oğlu İrfan (32) Yiter'i arama-kurtarma çalışmaları, binanın diğer yarısının yıkılma riski nedeniyle 6 gündür başlatılamadı. Sinan Yiter, günlerdir babası ile ağabeyinden gelecek iyi haberi beklediğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Bu kentlerden olan Adana'da, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki Kubilay Apartmanı, ilk depremin ardından boşatıldı. İddiaya göre, 7'nci katta oturan Bekir ile oğlu İrfan Yiter, 6 Şubat günü öğle saatlerinde binaya girip, evlerine çıktı. Bu sırada Elbistan merkezli ikinci deprem yaşandı, Kubilay Apartmanı'nın yarısı yıkıldı. Baba ile oğlu, yıkılan kısımda enkaz altında kaldı. Ekipler, binanın kalan kısmının da yıkılabileceği riski nedeniyle arama-kurtarma çalışması başlatamadı. Binanın yarısının yıkılma anı ise okulun güvenlik kamerasına yansımıştı. Bekir Yiter'in oğlu Sinan Yiter, binanın yarısının yıkılmasının ardından durumu yetkililere bildirdiğini, enkaza AFAD ekibinin yönlendirildiğini söyledi. Ekiplerin enkazda dinleme yaptığını belirten Yiter, "Babam ve kardeşimin cep telefonları arandığında enkazdan çalma sesi geliyor. Fakat binanın diğer yarısının yıkılma riski nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları başlatılmıyor. Bu insanlar, enkaz altında yaşıyor olabilir. İlk gün çıkarılmaları için çaba gösterilseydi bu kadar acı çekmezdik. Binanın ayakta kalan tarafının yıkılması için günlerdir bekliyoruz ama hala yıkamadılar. Büyük bir felaket yaşadığımızın farkındayız. Bina yıkıldığı an, kardeşim ile telefonla konuşuyorduk. Konuşurken deprem oldu, ses bir anda kesildi" dedi. Yiter ailesinin karşı komşusu Gülşen Şıralı ise ilk depremden sonra evlerinden çıktıklarını anlatıp, "Evimizin yıkılacağını hiç düşünmedik. Kapımızı kilitleyip, dua edip, çıktık. Sonradan duydum ki komşum ile oğlu eve girmişler. Umarım mucize olur ve sağ çıkarlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Huzurevleri Mahallesi, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: OĞUL, YARISI YIKILAN BİNANIN ENKAZINDA; RİSK NEDENİYLE 6 GÜNDÜR ÇALIŞMA YOK - Son Dakika
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