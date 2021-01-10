Oğulcan Çağlayan'a 6 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Çaykur Rizespor ile sözleşmesini tek taraflı feshederek bu sezon başında Galatasaray'a imza atan Oğulcan Çağlayan'ın feshinin haksız olduğunu ve oyuncuya 6 maç men cezası verdiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), 5.12.2020 tarihinde Oğulcan Çağlayan ve Galatasaray aleyhine Çaykur Rizespor tarafından açılan davada şu kararları aldı:

Çaykur Rizespor'un transferde Galatasaray'ın ayartan kulüp olduğunun tespiti talebi reddedilmiştir.

Feshin haksız fesih olduğuna hükmedilerek davalıların 1 milyon 200 bin Euro tazminat ödemesine ve Oğulcan Çağlayan'a altı resmi müsabakadan men cezası verilmesine karar verilmiştir.

"Galatasaray haklı davalarında mensupları ve sporcularının yanında olacaktır"

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise, "UÇK nihai karar mercii olmayıp Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan hukuk ve teamüllere aykırı haksız, çok yönlü organize ve tartışılacak bu kararların kaldırılması için kamuoyu bilgilendirilerek, hukuka olan güveni tesis için TFF Tahkim Kurulu ve gerekmesi halinde diğer adli kurumlara itirazda bulunacaktır. Galatasaray haklı davalarında mensupları ve sporcularının sonuna kadar her zaman kesinlikle yanında olacaktır" denildi.

-İHA-