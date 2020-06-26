Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini feshetti - Son Dakika

Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini feshetti

Oğulcan Çağlayan, Rizespor ile olan sözleşmesini feshetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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