Son Dakika Haberleri: Oğulcan Çağlayan'dan "Gaziantep vefası"
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Oğulcan Çağlayan'dan "Gaziantep vefası"

1 saat önce

Kiralık olarak geldiği Gazişehir Gaziantep'te şampiyonluk yaşayan Oğulcan Çağlayan, Gaziantep'teki başarının kendisi adına farklı olduğunu ve bu sezonu "vefa sezonu" olarak geçirdiğini söyledi.

Oğulcan Çağlayan'dan
KEREM KOCALAR - Kiralık olarak geldiği Gazişehir Gaziantep'te şampiyonluk yaşayan Oğulcan Çağlayan, Gaziantep'teki başarının kendisi adına farklı olduğunu ve bu sezonu "vefa sezonu" olarak geçirdiğini söyledi.
Sezon başından Çaykur Rizespor'dan kiralık olarak Gaziantep'in yolunu tutan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başından bu yana Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü olarak, şampiyonluk hesabıyla yollarına devam ettiklerini belirtti.
Sezon sonunda da bir yıllık emeklerin karşılığını aldıklarını ifade eden Oğulcan, bu güzel serüvende emeği geçenlere teşekkür etti.
Yaşanan şampiyonluk nedeniyle çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Oğulcan, şunları kaydetti:
"Sezon başında kiralık olarak geldiğim takımda şampiyonluk yaşadım. Bu çok güzel bir duygu. Sezon başında Gaziantep'e geldiğimde, bu mikrofonlara şunu söylemiştim; Gaziantep'e vefa borcum var, başarılı olarak borcumu ödemek istiyorum. Bunu başardığım için de çok mutlu ve gururluyum. Benim Türk futboluna kazandırılmamda Gaziantep şehrinin çok büyük emeği var. O yüzden Gaziantep'i çok seviyorum ve bu seneki başarı, önümüzdeki yıllarda alınacak daha büyük başarılarla, daha anlamlı hale getirilir."
Oğulcan Çağlayan, Gaziantep'in kendi hayatındaki yerini de şöyle anlattı:
"İlk Süper Lig maçına bu şehirde çıktım. İlk golümü bu şehirde attım. O yüzden bu seneki şampiyonluktan herkesten daha mutluyum ve gururluyum. Sezon başında Gaziantep'ten gelen teklifi kabul etmemdeki en büyük neden, bu şehrin yeniden Süper Lig'e yükselmesine katkı sağlamak istememdi. Başarılı olduğum için ve takıma yardımcı olduğum için tarifi zor duygular içerisindeyim."
"Avrupa kupalarında boy gösterebilir"
Gazişehir Gaziantep'in Süper Lig'e renk katacak bir ekip olabileceğini anlatan Oğulcan, şöyle konuştu:
"İnşallah uzun yıllar bu ligde oluruz ve kalıcı şekilde yolumuza devam ederiz. Gazişehir Gaziantep, güzel bir çalışmayla 1-2 yıl içerisinde hedeflenen Avrupa kupalarında da boy gösterebilir. Çünkü 1. Lig şampiyonluğunda şehir adeta ayağa kalktı. Bundan sonraki başarılarda da şehir takımına sahip çıkacaktır. Yani Gazişehir'in bundan sonraki süreçte yakalayacağı başarıda taraftar pay sahibi olacaktır. "
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:39 Kaynak: AA
Spor
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