Son Dakika Haberleri: Oğulcan Çağlayan'dan Gazişehir Gaziantep'e veda
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Oğulcan Çağlayan'dan Gazişehir Gaziantep'e veda

34 dakika önce

Kiralık olarak forma giydiği Gazişehir Gaziantep'te Spor Toto Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Oğulcan Çağlayan, eski takımına veda etti.

Oğulcan Çağlayan'dan Gazişehir Gaziantep'e veda, System.String[]
Kiralık olarak forma giydiği Gazişehir Gaziantep'te Spor Toto Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Oğulcan Çağlayan, eski takımına veda etti.
Geçen sezon başından Çaykur Rizespor'dan kiralık olarak Gaziantep'in yolunu tutan Oğulcan, yazılı açıklamasında, Gaziantep şehrinin yeniden Süper Lig'de mücadele edecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Gaziantep'i çok sevdiğini anlatan Oğulcan Çağlayan, "Gaziantep şehrini yine hak ettiği yer olan Süper Lig'e çıkarmak için takım arkadaşlarımla elimden gelen her şeyi yaptım. Harika günler geçirdiğim bu şehre, taraftarlarımıza, futbolcu arkadaşlarıma, teknik heyete ve yöneticilerimize sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:59 Kaynak: AA
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