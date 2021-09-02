Çaykur Rizespor ile yaşanan bonservis sıkıntısı çözüldükten sonra Galatasaray 'da Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıktı. Galatasaray Oğulcan için Ç.Rizespor kulübene 1.1 milyon Euro ve 550 bin TL'lik ödeme yaptı.
Oğulcan Çağlayan krizin çözülmesinin ardından, "Lisansı çıkarılan Oğulcan Çağlayan: Formama tekrar kavuşmamda büyük çaba sarf eden değerli başkanımız Burak Elmas nezdinde tüm yönetim kurulumuza teşekkür eder, her zaman yanımda olan sevgili hocam Fatih Terim ve büyük Galatasaray taraftarına minnetimi sunarım" paylaşımı yaptı.
Son Dakika › Spor › Oğulcan Çağlayan krizi en sonunda bitti! Futbolcunun lisansı çıktı - Son Dakika Spor