Oğulcan Çağlayan'la anlaşma tamam

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor ve şampiyonluk planları yapılıyor. Sezon sonunda kupayı kaldırıp tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin hesaplarını yapan Aslan'da kadro büyük ölçüde değişecek.









Kiralık futbolcular ile yolların ayrılması planlanan sarı-kırmızılılarda o bölgelere transfer yapılması için de girişimler devam ediyor. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda oyuncu arayışlarını sürdüren ve yeni sezon öncesi birçok isimle temasa geçen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor.



Türkiye Futbol Federasyonu gelecek sezondan itibaren yabancı kontenjanı düşürmeye hazırlanırken bu durum sarı-kırmızılı takımı harekete geçirdi.



OĞULCAN ÇAĞLAYAN'LA 2+1 YILLIK ANLAŞMA YAPILDI



Demir Grup Sivasspor ile sözleşmeleri bu sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan ve Emre Kılınç ile söz kesen Cimbom'un anlaştığı diğer bir isimse Oğulcan Çağlayan oldu. Yönetim, TFF'nin talimatnamesindeki açığı kullanarak Rizespor'la sözleşmesi 31 Mayıs itibariyle sona eren Oğulcan'la 2+1 yıllık söz kesti. (Sabah)



