Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci'yi sildi

Fenerbahçe Spor Kulübü, Medipol Başakşehir'den milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi 4,5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferini bitirince yıldız futbolcunun Galatasaray'da forma giyen yakın arkadaşları Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, gol sevincinde İrfan Can için yaptıkları 'kahve içme' sevincinin bulunduğu fotoğraf paylaşımlarını kaldırdı. İrfan Can da bu paylaşımları beğenmişti.

SOSYAL MEDYADAN DA SİLDİLER

Oğulcan Çağlayan ile Taylan Antalyalı, transferin ardından İrfan Can Kahveci'yi Twitter ve Instagram'dan İrfan Can Kahveci'yi takipten çıkardı.