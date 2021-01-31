Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci'yi sildi
31.01.2021 23:42
Galatasaray forması giyen Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Twitter ve Instagram'dan İrfan Can Kahveci'yi takipten çıkardı. Galatasaraylı iki futbolcu, gol attıktan sonra kahve sevinci yapıp paylaşmış ve İrfan Can da beğeni atmıştı. İrfan Can'ın Fenerbahçe'ye transferinin ardından Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı bu paylaşım da kaldırıldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Medipol Başakşehir'den milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi 4,5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferini bitirince yıldız futbolcunun Galatasaray'da forma giyen yakın arkadaşları Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, gol sevincinde İrfan Can için yaptıkları 'kahve içme' sevincinin bulunduğu fotoğraf paylaşımlarını kaldırdı. İrfan Can da bu paylaşımları beğenmişti.
SOSYAL MEDYADAN DA SİLDİLER
Oğulcan Çağlayan ile Taylan Antalyalı, transferin ardından İrfan Can Kahveci'yi Twitter ve Instagram'dan İrfan Can Kahveci'yi takipten çıkardı.
Son Dakika Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam geldi Tarla yolunda infaz edilen 4 gençten biri Trabzonsporlu Mehmet Zengin'in akrabası çıktı Sergen Yalçın takımdan ayrılacak isimleri duyurdu: Güven Yalçın ve Boyd gidiyor Fenerbahçe, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattı Galatasaray, Benfica'dan Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı