Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı

Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, özel hayatıyla yine gündeme geldi. Geçtiğimiz temmuz ayında Ezgi Eyüboğlu'ndan sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu Oğulcan Engin'in adı genç fenomenle anılmaya başlandı.

OĞULCAN VE ALA AŞK MI YAŞIYOR?

Oğulcan Engin'in YouTuber Ala Tokel ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İkilinin, şimdilik gözlerden uzak yerlerde buluştuğu öne sürüldü. Aşk iddiasının ardından taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

Ala Tokel

ALA: TATLI BAŞLANGIÇ EVRESİNDEYİZ

YouTube Danla Bilic'in bir videosuna konuk olan Ala Tokel, "Flörtün var mı?" sorusu üzerine "Var, tatlı ilk başlangıç evresindeyiz" dedi.