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Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı - Son Dakika

Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı

11.09.2021 13:21
Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı, System.String[]

Geçtiğimiz temmuz ayında Ezgi Eyüboğlu ile ayrılan Oğulcan Engin, yeni bir aşkla gündemde. Engin'in, sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile ilişkiye başladığı iddia edildi. Tokel de konuk olduğu bir programda birisiyle konuşmadığını şu an flört aşamasında olduklarını ifade etmişti.

Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, özel hayatıyla yine gündeme geldi. Geçtiğimiz temmuz ayında Ezgi Eyüboğlu'ndan sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu Oğulcan Engin'in adı genç fenomenle anılmaya başlandı.

OĞULCAN VE ALA AŞK MI YAŞIYOR?

Oğulcan Engin'in YouTuber Ala Tokel ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İkilinin, şimdilik gözlerden uzak yerlerde buluştuğu öne sürüldü. Aşk iddiasının ardından taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unutan Oğulcan Engin, fenomen Ala Tokel'le aşk yaşamaya başladı
Ala Tokel

ALA: TATLI BAŞLANGIÇ EVRESİNDEYİZ

YouTube Danla Bilic'in bir videosuna konuk olan Ala Tokel, "Flörtün var mı?" sorusu üzerine "Var, tatlı ilk başlangıç evresindeyiz" dedi.

Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unutan Oğulcan Engin, fenomen Ala Tokel'le aşk yaşamaya başladı
Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unutan Oğulcan Engin, fenomen Ala Tokel'le aşk yaşamaya başladı
Oğulcan Engin
Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı

Ezgi Eyüboğlu, Oğulcan Engin, Sinan Engin, Seda Sayan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı - Son Dakika
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