Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi - Son Dakika Magazin

Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi

28 dakika önce

O Ses Türkiye yılbaşı çekimlerinde tanışan Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun bir süredir aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Bu iddialar dün gerçekleşen "Bayi Toplantısı" filminin galasında belgelendi.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in bir süredir Ezgi Eyüboğlu'yla aşk yaşadığı iddiaları gündemden düşmüyordu. Ezgi Eyüboğlu dün kalpli balonlarla çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Bu balonları güzel oyuncuya Oğulcan Engin'in aldığı iddiaları gündeme geldi.

KAMERALARI GÖRÜNCE PANİK YAŞADILAR

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin yılbaşı çekimlerinde tanışan Oğulcan Engin ve oyuncu Ezgi Eyüboğlu 'Bayi Toplantısı' filminin galasında görüntülendi. Ünlü çift, kameralar karşısında yaşadıkları panik dikkatlerden kaçmadı.

EZGİ EYÜBOĞLU RÖPORTAJI YARIDA KESTİ

Magazin muhabirleri Ezgi Eyüboğlu'na Seda Sayan'la tanışıp tanışmadığını sordu. Güzel oyuncu bu sorunun ardından röportajı yarıda keserek oradan ayrıldı. Oğulcan Engin ise gelecek soruları tahmin edercesine direkt olacak sinema salonuna giriş yaptı.

Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi
O Ses Türkiye, Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu, Seda Sayan, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:13 
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