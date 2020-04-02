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Oğulcan sezon sonu Galatasaray'da
6 saat önce
Abdürrahim Albayrak, Fatih terim ve Yusuf Günay'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla büyük şok yaşanan Galatasaray'da üç ismin de hastaneden taburcu olmasıyla birlikte hayat normal akışına dönerken, yeni sezonun planlaması için de start verildi.
Abdürrahim Albayrak, Fatih terim ve Yusuf Günay'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla büyük şok yaşanan Galatasaray'da üç ismin de hastaneden taburcu olmasıyla birlikte hayat normal akışına dönerken, yeni sezonun planlaması için de start verildi.
Hücum hattını yerli bir golcü ile takviye etmek isteyen sarı kırmızılıların, Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan ile anlaştığı öğrenildi.
Yeşil mavili ekip ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki futbolcunun yeni sezondan itibaren Galatasaray forması giyeceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 08:07
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