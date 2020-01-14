Oğulcan Ülgün'ün hedefi Avrupa'da forma giymek - Son Dakika
Son Dakika Spor Oğulcan Ülgün'ün hedefi Avrupa'da forma giymek - Son Dakika Spor

Oğulcan Ülgün'ün hedefi Avrupa'da forma giymek

6 saat önce

Oğulcan Ülgün, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası aday kadrosuna girmek istediğini, bunun için çalıştığını kaydetti.

Oğulcan Ülgün'ün hedefi Avrupa'da forma giymek, System.String[]

Oğulcan Ülgün, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası aday kadrosuna girmek istediğini, bunun için çalıştığını kaydetti.


Daha önce Ümit Milli Takım'da iki kez forma giydiğini belirten Oğulcan Ülgün, "Gerçek hedefim, A Milli Takım'da oynamak. Bunu başardıktan sonra ise futbol yaşamıma Avrupa'nın beş büyük liginde devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.


Oğulcan Ülgün, Altınordu Futbol Akademisinde yetişen Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in Avrupa'nın en iyi ekiplerinde forma giydiğini, kendisinin de bu yolda ilerleyeceğini bildirdi.


TFF 1. Lig'de bu hafta oynayacakları Hatayspor karşılaşmasının çok önemli olduğunu belirten Oğulcan Ülgün, şunları kaydetti:


"Son bölümde toparlansak da istediğimiz gibi bir ilk yarı geçiremedik. Hedeflediğimiz noktaya ulaşmak için ikinci devre ekstra bir performans göstermemiz gerekiyor. İyi bir kamp dönemi geçirip hazırlıklarımızı tamamladık. Önce Hatayspor'u yenmeli ve daha sonra ligi maç maç düşünüp hedefimize doğru yürümeliyiz."


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A Milli Futbol Takımı, Cengiz Ünder, Futbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:25 
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