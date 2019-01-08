Oğulları Tarafından Öldürülen Anne Baba Defnedildi
1 saat önce
Oğulları tarafından öldürülen anne baba defnedildiMERSİN - Mersin'de öz oğulları tarafından tüfekle vurularak öldürülen anne babanın cenazesi, cinayetin işlendiği yayla köyünde defnedildi.
Oğulları tarafından öldürülen anne baba defnedildi
MERSİN - Mersin
'de öz oğulları tarafından tüfekle vurularak öldürülen anne babanın cenazesi, cinayetin işlendiği yayla köyünde defnedildi.
Dün gece ilçeye bağlı Güzeloluk
Yaylası'nda öz oğulları tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen anne Menekşe Ay ile baba Murat Ay
'ın Adana Adli Tıp
Kurumunda otopsileri yapıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Erdimli'ye getirilen Ay çiftinin cenazeleri, daha sonra cinayetin işlendiği Güzeloluk Yaylası'ndaki asri mezarlığa yakınlarının göz yaşları arasında defnedildi.
Öte yandan adliyeye sevk edilen zanlı Ali Ay ise mahkemece tutuklandı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:55 Kaynak: İHA
Anne ve Babasını Av Tüfeği İle Öldüren Cani Evlat Konuştu: Beni Aşağılıyorlardı, Sinirlenip Öldürdüm
Ukrayna'da 2 Türk Kızının Öldürülmesiyle İlgili İfade Veren Tanık: Çığlık Sesleri Duydum
Çarptığı Genci Ölüme Terk Eden CHP'li Başkan, 35 Gün Sonra Yakalanıp Tutuklandı
Kayseri'de Liseli Genci Parçalayarak Öldüren Sokak Köpekleri, Dehşet Saçmaya Devam Ediyor