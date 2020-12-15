3 oğluna atış talimi yaptırıp, görüntülerini 'şimdiden alışıyorlar' diyerek paylaştı - Son Dakika

3 oğluna atış talimi yaptırıp, görüntülerini 'şimdiden alışıyorlar' diyerek paylaştı

15.12.2020 16:01
3 oğluna atış talimi yaptırıp, görüntülerini 'şimdiden alışıyorlar' diyerek paylaştı, System.String[]

3 oğluna atış talimi yaptırıp, görüntülerini 'şimdiden alışıyorlar' diyerek paylaştıAKSARAY'ın Hatipağatolu köyünde besicilik yapan Zeki D. (39), boş bir arazide oğulları Yücel D.(19), Sefer D. (17) ve Selim D.'ye (12) tüfek ve tabancayla atış talimi yaptırdı.

3 oğluna atış talimi yaptırıp, görüntülerini 'şimdiden alışıyorlar' diyerek paylaştı

AKSARAY'ın Hatipağatolu köyünde besicilik yapan Zeki D. (39), boş bir arazide oğulları Yücel D.(19), Sefer D. (17)  ve Selim D.'ye (12) tüfek ve tabancayla atış talimi yaptırdı. O ana ait görüntüleri de 'Askere gitmeden talim. Şimdiden alışıyorlar" diyerek sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler üzerine jandarma 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanununa muhalefet ile meskun mahalle ateş açmak' suçundan suçundan gözaltına alınan  Zeki D.,  sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Merkeze bağlı Hatipağatolu köyünde oturan Zeki D., boş bir arazide oğulları Yücel ve Sefer D.yi tüfek, Selim D.'ye de tabanca vererek, atış talimatı yaptırdı. Bir ara oğlu Selim D.'den tabancayı alıp kendisi ateş açtı. Bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedip, görüntülerine sosyal medyadaki hesabından, "Askere gitmeden talim. Şimdiden alışıyorlar" diyerek yayınladı.JANDARMA GÖZALTINA ALDI

Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zeki D.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yaptığı aramada atış taliminde kullanılan 1 adet ruhsatlı tabanca ve tabancaya ait 500 mermi,  2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 fişek,  atış yapılan yerde de 10 adet av tüfeği fişe ve 5 tabanca kovanı ele geçirdi. 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanununa muhalefet ile meskun mahalle ateş açmak' suçundan gözaltına alınan Zeki D.,  sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Zeki D.'nin tabanca ruhsatı iptal edilirken, tüfeklerin ruhsatsız olması nedeniyle de 1080 lira idare para cezası uygulandı.


3 oğluna atış talimi yaptırıp, görüntülerini 'şimdiden alışıyorlar' diyerek paylaştı
3 oğluna atış talimi yaptırıp, görüntülerini 'şimdiden alışıyorlar' diyerek paylaştı
3 oğluna atış talimi yaptırıp, görüntülerini 'şimdiden alışıyorlar' diyerek paylaştı

Pompalı Tüfek, Jandarma, Silah, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 oğluna atış talimi yaptırıp, görüntülerini 'şimdiden alışıyorlar' diyerek paylaştı - Son Dakika


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