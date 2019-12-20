Oğullarından birini öldürdüğü ikisini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oğullarından birini öldürdüğü ikisini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

Oğullarından birini öldürdüğü ikisini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı

6 saat önce

Osmaniye'de bir baba, aralarında çıkan tartışma sonucu tabancayla ateş ettiği oğullarından birini öldürdüğü ikisini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Osmaniye'de bir baba, aralarında çıkan tartışma sonucu tabancayla ateş ettiği oğullarından birini öldürdüğü ikisini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerindeki oto kurtarma işletmesinde A.Ç. ile oğulları İ.Ç, H.Ç. ve M.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç. tabancayla oğullarına ateş etti. Ağır yaralanan 3 kardeş, ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan İ.Ç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası gözaltına alınan A.Ç. ise emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Oğullarından birini öldürdüğü ikisini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:09 Kaynak: AA
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