Oğullarından birini öldürdüğü ikisini yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oğullarından birini öldürdüğü ikisini yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

Oğullarından birini öldürdüğü ikisini yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı

6 saat önce

Osmaniye'de tartıştığı oğullarından birini tabancayla vurarak öldürdüğü, ikisini de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Oğullarından birini öldürdüğü ikisini yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı, System.String[]

Osmaniye'de tartıştığı oğullarından birini tabancayla vurarak öldürdüğü, ikisini de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.


Kurtuluş Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerindeki oto kurtarma işletmesinde tartıştığı oğlu İ.Ç'yi (42) öldürdüğü H.Ç. ve M.Ç'yi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan A.Ç'nin (66) emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen A.Ç. sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Dün yaşanan olayda A.Ç. iş yerinde tartıştığı oğullarına tabancayla ateş etmiş, yaralanan 3 kardeş Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırılmıştı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan İ.Ç. kurtarılamamıştı.

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 06:34 Kaynak: AA
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