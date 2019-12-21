Oğullarından birini öldürüp, 2'sini yaralayan baba tutuklandı - Son Dakika
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Oğullarından birini öldürüp, 2'sini yaralayan baba tutuklandı

6 saat önce

OSMANİYE'de tartıştığı oğullarından İsmail Çokan'ı (42), tabancayla vurarak öldürüp, diğer oğulları Hüseyin (35) ve Muhammet Çokan'ı (31) yaralayan Ahmet Çokan (66), tutuklandı.

Oğullarından birini öldürüp, 2'sini yaralayan baba tutuklandı, System.String[]

OSMANİYE'de tartıştığı oğullarından İsmail Çokan'ı (42), tabancayla vurarak öldürüp, diğer oğulları  Hüseyin (35) ve Muhammet Çokan'ı (31) yaralayan Ahmet Çokan (66), tutuklandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Vinç işletmeciliği yapan Ahmet Çokan, iddiaya göre birlikte çalıştığı oğulları İsmail, Hüseyin ve Muhammet Çokan ile aralarındaki para anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası baba, üzerindeki tabancayla oğullarına ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden kardeşler, kanlar içinde kaldı. Yaralı kardeşler, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan İsmail Çokan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yoğun bakıma alınan kardeşlerden Hüseyin Çokan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayın ardandan baba Ahmet Çokan gözaltına alındı.İfadesinde birlikte çalıştıkları oğullarıyla para meselesi yüzünden tartıştıklarını söylediği öğrenilen katil zanlısı baba, nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Baba, tutuklandı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:11 Kaynak: DHA
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