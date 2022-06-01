OĞULLARINDAN BİRİNİ ÖLDÜRÜP, DİĞERİNİ YARALADIKTAN SONRA YAŞAMINA SON VERDİ - Son Dakika
Üye Girişi

OĞULLARINDAN BİRİNİ ÖLDÜRÜP, DİĞERİNİ YARALADIKTAN SONRA YAŞAMINA SON VERDİ

01.06.2022 15:47

BURSA'da, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Rahim Can Saraç (42), oğulları Ahmet Saraç'ı (7) öldürüp, Ramazan Saraç'ı da (3) ağır yaraladıktan sonra kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

BURSA'da, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Rahim Can Saraç (42), oğulları Ahmet Saraç'ı (7) öldürüp, Ramazan Saraç'ı da (3) ağır yaraladıktan sonra kendisini iple asarak yaşamına son verdi. Olay, yaralı Ramazan'ın ağlama sesi üzerine ortaya çıktı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Rahim Can Saraç, oğulları Ahmet ve Ramazan Saraç'ı bıçaklayıp, ardından da kendini iple tavana astı. Yaralı haldeki Ramazan Saraç'ın ağlama sesini duyan karşı dairedeki anneannesi ve kuzeni, zile bastı. Aile, kapı açılmayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine eve gelen jandarma ekipleri, tekstil fabrikasında çalışan anne Azize Saraç'ı (37) arayıp eve gelmesini istedi. İşi bırakıp eve dönen Saraç, anahtarıyla kapıyı açtı. Jandarma ekipleri eve girdiğinde iki kardeşi yerde kanlar içerisinde, babaları Rahim Can Saraç'ı da asılı buldu.

Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Rahim Can Saraç ve oğlu Ahmet Saraç'ın öldüğü belirlendi. Ramazan Saraç ise Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ramazan Saraç'ın hayati tehlikeyi atlattığı sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan baba ve oğlunun cenazeleri, ailelerine teslim edildi. İlkokul 1'inci sınıf öğrencisi olan Ahmet Saraç'ın cenazesi önce İpekyolu Mahallesi'nde bulunan evine getirildi. Burada alınan helalliğin ardından küçük çocuğun cenazesi Gürsu Zafer Camii'nde kılınan namazın ardından Gürsu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ahmet Saraç'tan geriye 23 Nisan töreninde ve okul gezisinde çekilen fotoğraflar kaldı.

'ÇOCUKLARINA ÇOK DÜŞKÜNDÜ'

Rahim Can Saraç'ın yaklaşık 4 yıldır çalışmadığı, çocuklarına çok düşkün olduğu, eşi işteyken onlarla kendisinin ilgilendiğini, oğlu Ahmet'i de okula götürüp getirdiği belirtildi. Yakınları, olaya anlam veremediklerini ifade etti. Rahim Can Saraç'ın bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

OĞULLARINDAN BİRİNİ ÖLDÜRÜP, DİĞERİNİ YARALADIKTAN SONRA YAŞAMINA SON VERDİ
OĞULLARINDAN BİRİNİ ÖLDÜRÜP, DİĞERİNİ YARALADIKTAN SONRA YAŞAMINA SON VERDİ
OĞULLARINDAN BİRİNİ ÖLDÜRÜP, DİĞERİNİ YARALADIKTAN SONRA YAŞAMINA SON VERDİ
OĞULLARINDAN BİRİNİ ÖLDÜRÜP, DİĞERİNİ YARALADIKTAN SONRA YAŞAMINA SON VERDİ
OĞULLARINDAN BİRİNİ ÖLDÜRÜP, DİĞERİNİ YARALADIKTAN SONRA YAŞAMINA SON VERDİ
OĞULLARINDAN BİRİNİ ÖLDÜRÜP, DİĞERİNİ YARALADIKTAN SONRA YAŞAMINA SON VERDİ
OĞULLARINDAN BİRİNİ ÖLDÜRÜP, DİĞERİNİ YARALADIKTAN SONRA YAŞAMINA SON VERDİ
OĞULLARINDAN BİRİNİ ÖLDÜRÜP, DİĞERİNİ YARALADIKTAN SONRA YAŞAMINA SON VERDİ

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Baba, 7 yaşındaki oğlunu öldürüp 3 yaşındaki oğlunu yaraladıktan sonra kendini iple asarak intihar etti Baba, 7 yaşındaki oğlunu öldürüp 3 yaşındaki oğlunu yaraladıktan sonra kendini iple asarak intihar etti Barajda balık tutan kardeşlerden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu Barajda balık tutan kardeşlerden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OĞULLARINDAN BİRİNİ ÖLDÜRÜP, DİĞERİNİ YARALADIKTAN SONRA YAŞAMINA SON VERDİ - Son Dakika


Son Dakika
16:27 Pilot, uçağı otomatiğe alıp uykuya daldı, bunu duyan yolcular sinirlerine hakim olamadı
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
16:01 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü parlattığı futbolcularla da dikkat çekiyor
15:51 İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız
15:44 Erdoğan'ın sözleri "asgari ücrete zam geliyor" olarak yorumlandı: İnşallah önümüzdeki haftalarda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 16:50:38. #1.11#
SON DAKİKA: OĞULLARINDAN BİRİNİ ÖLDÜRÜP, DİĞERİNİ YARALADIKTAN SONRA YAŞAMINA SON VERDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement