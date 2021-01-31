Oğullarını askeri birliğe teslim ettikten sonra kaza geçiren aile Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Samsun'da dün oğullarını askeri birliğe teslim ettikten sonra dönüş yolunda geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden anne, baba ve oğullarının cenazesi, Tokat'ın Almus ilçesinde toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Mustafa Çelik (47), eşi Gülbahar (41) ile oğulları Gürsel Çelik'in (22) cenazesi, Samsun'daki işlemlerinin ardından Tokat'ın Almus ilçesindeki devlet hastanesine getirildi.

Hastane morgundan alınan cenazeler, Akarçay beldesi Armutalan Mahallesi'nde bulunan cemevine, oradan da alana götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından anne, baba ve oğullarının cenazesi, traktör römorkunda götürüldükleri mahalle kabristanlığında cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

Askeri birlikten izin alarak cenazeye katılan Mürsel Çelik'in (24), ellerinin kınalı olduğu görüldü.

Kazada tüm ailesini kaybeden Çelik, gazetecilere, üzüntülerini dile getirerek, "Aslında söylenecek çok bir şey yok. Takdiriilahi, Allah'tan gelen bir şey. Böylesi kısmetmiş. Nasip böyleymiş. Bundan sonra hayatta tek başımıza mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Cenazeye, Çelik ailesinin yakınları ile CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz ile vatandaşlar katıldı.

Samsun'da dün Mustafa Çelik'in kullandığı 59 SG 301 plakalı hafif ticari araç, sulama kanalına düşmüş, kazada ağır yaralanan sürücü ile eşi Gülbahar ve oğlu Gürsel Çelik sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti.

Çelik ailesinin, Samsun'da çocuklarını askeri birliğe teslim ettikten sonra memleketleri Tokat'a dönmek için yola çıktıkları öğrenilmişti.