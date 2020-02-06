Oğullarını, kardeşini ve bacanağının oğlunu öldürmüştü,

Cezaevinden çıkarak 2 oğlunu, kardeşini ve bacanağının oğlunu öldüren Şinasi Gürkan'ın yargılanmasına devam edildi. Gürkan duruşmada yaptığı savunmasında "hepsi ölümü hak etmiştir" dedi.



Esenyurt'ta oğulları Gökmen Gürkan (15) ile Göksel Gürkan'ı (21), Avcılar'da kardeşi Mühendis Gürkan'ı (44) Başakşehir'de ise bacanağının oğlu Erdal Tiz'i (33) öldüren Şinasi Gürkan'ın (54) davasının görülmesine devam edildi. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Şinasi Gürkan ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.



Sanık geçmişte 2 kardeşini daha öldürdüğü gerekçesiyle hapis yatmış



Bir önceki celse duruşmada baygınlık geçiren ve oğlu sanık Gürkan tarafından öldürülen müşteki Alihan Tiz dinlendi. Tiz, sanık Gürkan'ın bacanağı olduğunu ve önceden arkadaşı olduğunu söyleyerek "Ben bu adama zerre iftira atmadan beyanda bulunacağıma yemin ederim. Bir akşam Şinasi'nin öldürülen karısı Nadime Tigiz bana telefon açtı. Şinasi'nin kardeşleriyle kavga ettiğini eve gelmem gerektiğini söyledi. Eve gittiğimde ortalık kan gölüydü. Şinasi 2 kardeşini öldürmüş, 2 kardeşini de yaralamıştı. Bu sebeple cezaevine girdi. Şinasi cezaevindeyken ailesine ben baktım. Nadime, kocası Şinasi cezaevindeyken ona boşanma davası açtı ve boşandı. Nadime boşandıktan 3 yıl sonra başka birisiyle evlenmişti. Şinasi'nin cezaevinden çıkmasına 20 gün kala Nadime, yeni eşi tarafından boğularak öldürüldü" dedi.



"Hala içeriden bize tehdit mesaj gönderiyor"



Şinasi Gürkan'ın 2 kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle yattığı hapis cezasının bitmesinin ardından dışarı çıktığını anlatan müşteki Tiz "Çıktıktan sonra kendi oğulları ile birlikte yaşamaya başladı. Olay akşamı Şinasi'yi dışarıda gördüm. 'Hayırdır' dedim. Bana çocuklarının 2 gündür kayıp olduğunu ve benim arabamla bir yerlere bakmak istediğini söyledi. Şinasi arabada arka koltuğa bindi, ben ise ön taraftaydım. Sonrasını hatırlamıyorum. Kafama 5 kurşun sıkmış. Yüzde 86 engelliyim. Bu hala içeriden bize tehdit mesaj gönderiyor. İdam edilmesini istiyorum" dedi. Alihan Tiz'in beyanlarına Şinasi Gürkan'a bağırarak devam etmesi üzerine duruşma salonundan dışarı çıkarıldı.



"Hepsi ölümü hak etmiştir"



Söz verilen sanık Şinasi Gürkan tutukluluğu ile ilgili söyleyecek bir şeyi olmadığını aktararak "Eşimi başkasıyla yaşattıkları için öldürdüm. Hepsi ölümü hak etmiştir" dedi. Mahkeme Şinasi Gürkan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.



İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Şinasi Gürkan'ın 2 kez 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek', 'kardeşi kasten öldürmek', 'tasarlayarak öldürmek', 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL