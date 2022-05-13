Oğullarını trafik kazasında kaybeden ailenin gözyaşı dinmiyor - Son Dakika
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Oğullarını trafik kazasında kaybeden ailenin gözyaşı dinmiyor

13.05.2022 11:15

Manisa'da 2 yıl önce motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 22 yaşındaki evlatlarını yitiren ev hanımı İlknur Çelik ile polis memuru Halil Çelik'in acısı dinmiyor.

Manisa'da 2 yıl önce motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 22 yaşındaki evlatlarını yitiren ev hanımı İlknur Çelik ile polis memuru Halil Çelik'in acısı dinmiyor.

Yunusemre ilçesinde 5 Temmuz 2020'de, Süleyman Emre Çelik yönetimindeki 26 GF 153 plakalı motosiklet, Menemen Caddesi ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı kesişiminde, Burcu B. idaresindeki 34 BNK 123 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisi Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili 2020'nin Aralık ayında tamamlanan yargılama sürecinde, otomobil sürücüsüne 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ceza, 18 bin 200 lira para cezasına çevrildi.

"Kendi biriktirdiği parayla motosiklet almıştı"

Aradan geçen 2 yıla rağmen Süleyman Emre Çelik'in anne ve babası ile 2 kardeşi büyük üzüntü yaşıyor.

Anne İlknur Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu Süleyman Emre için her gün gözyaşı döktüğünü söyledi.

Motosiklet kazalarının çoğunluğunun ölümle sonuçlandığını aktaran Çelik, şöyle dedi:

" Oğlum, 'Amerika'ya gideceğim, orada master yapacağım' diyordu. Hayalleri çoktu yavrumun. Arkadaşı vardı orada okuyan. Onun yanına gitmek istiyordu. Ömrü boyunca bize asilik yapmadı, sadece motosiklet almak istediğinde bizi dinlemedi. Kendi biriktirdiği parayla motosiklet aldı. Motor çok tehlikeli, ne kadar kaskınızı da taksanız... Benim yavrum 22 yaşında toprağın altına girdi, yüreğim yandı, benim gibi annelerin yüreği yanmasın. Siz dikkat etseniz de başkaları dikkat etmiyor. Benim halimi görüyorsun, kuzum 22 yaşında toprak oldu."

"Kaza yapar diye korkuyorduk"

Polis memuru baba Halil Çelik ise oğlunun karşı çıkmalarına rağmen ısrarla motosiklet almak istediğini dile getirerek şunları söyledi:

"Biz 'Olmaz' desek de bizi dinlemedi. Aklımıza gelen başımıza geldi. Kaza yapar diye korkuyorduk zaten, içimize doğuyordu ama maalesef motoru aldıktan 9 ay sonra kaza yaptı."

Manisa İl Emniyet Müdürü Yardımcısı İlker Çetinkaya da Trafik Haftası kapsamında emniyet teşkilatı olarak kazalarda yakınlarını kaybetmiş aileleri ziyaret ettiklerini belirterek, "Toplum olarak uymamız gereken kurallar, hepsi canımız ve malımız için. Öncelikle canlar gitmesin bu yolda. Bütün aileleri bu konuda bilinçlendirmek lazım." ifadelerini kullandı.

Oğullarını trafik kazasında kaybeden ailenin gözyaşı dinmiyor
Oğullarını trafik kazasında kaybeden ailenin gözyaşı dinmiyor
Oğullarını trafik kazasında kaybeden ailenin gözyaşı dinmiyor
Oğullarını trafik kazasında kaybeden ailenin gözyaşı dinmiyor

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Kaynak: AA

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