Oğullarının düğününü planlamak için buluştular, sonuç vahşet oldu: Karısını boğarak öldürdü - Son Dakika
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Oğullarının düğününü planlamak için buluştular, sonuç vahşet oldu: Karısını boğarak öldürdü

16.05.2022 14:53
Oğullarının düğününü planlamak için buluştular, sonuç vahşet oldu: Karısını boğarak öldürdü

Afyonkarahisar'da 51 yaşındaki adam, oğullarına düğün yapma meselesinden dolayı çıkan kavgada karısını boğarak öldürdü. Katil zanlısı kocanın geçtiğimiz günlerde eşinden uzaklaşma cezası aldığı ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde meydana gelen olayda Işık mahallesinde yaşayan İ.M., (51) dört çocuğunun annesi olan karısı Z.M. ile geçtiğimiz günlerde büyük çocuklarına düğün yapma meselesi yüzünden tartıştı.

TARLAYI SATIP OĞULLARINA DÜĞÜN YAPILSIN İSTEDİ

İddiaya göre, Z.M., kocasından ellerindeki tarlayı satarak oğullarına düğün yapmasını isteyince ikili arasında kavga çıktı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavga sonrası İ.M., eşine 1 ay uzaklaştırma cezası aldı. Cezası biten Z.M., kocası ile tekrar bir araya geldi. Aralarındaki düğün tartışması devam eden karı koca çift dün gece geç saatlerde tekrar kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine İ.M.'nin karısı Z.M.'yi evin bir odasında boğarak öldürdüğü öne sürüldü.

ÇOCUKLARI İHBAR ETTİ

Olayın ardından ailenin çocuklarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Z.M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Z.M.'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Zanlı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

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Afyonkarahisar'da tartıştığı karısını öldüren kişi tutuklandı Afyonkarahisar'da tartıştığı karısını öldüren kişi tutuklandı

Karahisar, Jandarma, kavga, Düğün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oğullarının düğününü planlamak için buluştular, sonuç vahşet oldu: Karısını boğarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğullarının düğününü planlamak için buluştular, sonuç vahşet oldu: Karısını boğarak öldürdü - Son Dakika
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