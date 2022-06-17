Oğullarının eve karne getirmesini bekleyen aile, ölüm haberini alınca yıkıldı: 11.sınıf öğrencisi Kartal 4.kattan düşerek can verdi - Son Dakika
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Oğullarının eve karne getirmesini bekleyen aile, ölüm haberini alınca yıkıldı: 11.sınıf öğrencisi Kartal 4.kattan düşerek can verdi

17.06.2022 13:05

Samsun'da çocuklarının eve karne getirmesini bekleyen Uludağ ailesi, oğullarının 4. kattaki evlerinden düşerek öldüğü haberini alınca yıkıldı. Acı haber sonrası gözyaşlarına boğulan anne ile baba sinir krizi geçirdi.

Saat 08.30 gibi büyük bir gürültü duyan komşular önce ne olduğunu anlamadı. Saat 10.00 gibi merdivenleri temizleyen temizlikçi kadın apartmanın arka bahçesindeki beton zeminde Kartal Emir Uludağ'ı yerde yüzüstü yatar halde fark ederek komşulardan yardım istedi. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Çocuklarının karne heyecanını yaşayan aile, ölüm haberini alınca adeta yıkıldı

HABERİ İŞTEYKEN ALDILAR

Olay yerine giden sağlık ekipleri Kartal Emir Uludağ'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Sabah işe giden öğrenmen baba Serdal Uludağ ile bankacı anne Ayten Uludağ acı haberi iş yerinde aldı. Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Kartal Emir Uludağ'ın ölümü komşuları da gözyaşına boğdu.

Çocuklarının karne heyecanını yaşayan aile, ölüm haberini alınca adeta yıkıldı

ANNESİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Olay yerine gelen baba ile annenin feryatları yürekleri dağladı. Baygınlık geçiren anne sedye ile ambulansa taşındı ve ilk müdahalesi ambulansta yapıldı.

Çocuklarının karne heyecanını yaşayan aile, ölüm haberini alınca adeta yıkıldı

DERSLERİNDE ÇOK BAŞARILIYDI

Lise 11. sınıf öğrencisi Kartal Emir Uludağ'ın özel bir kolejde okuduğu ve derslerinde çok başarılı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çocuklarının karne heyecanını yaşayan aile, ölüm haberini alınca adeta yıkıldı
Çocuklarının karne heyecanını yaşayan aile, ölüm haberini alınca adeta yıkıldı
Çocuklarının karne heyecanını yaşayan aile, ölüm haberini alınca adeta yıkıldı
Oğullarının eve karne getirmesini bekleyen aile, ölüm haberini alınca yıkıldı: 11.sınıf öğrencisi Kartal 4.kattan düşerek can verdi
Oğullarının eve karne getirmesini bekleyen aile, ölüm haberini alınca yıkıldı: 11.sınıf öğrencisi Kartal 4.kattan düşerek can verdi
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Kaynak: İHA

Uludağ, Saat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğullarının eve karne getirmesini bekleyen aile, ölüm haberini alınca yıkıldı: 11.sınıf öğrencisi Kartal 4.kattan düşerek can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oğullarının eve karne getirmesini bekleyen aile, ölüm haberini alınca yıkıldı: 11.sınıf öğrencisi Kartal 4.kattan düşerek can verdi - Son Dakika
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