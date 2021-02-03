Oğullarının katiline verilen müebbet 25 yıla indi, aile isyan etti: 5 TL'lik bir kravat takıp 'iyi hal' indirimi aldı - Son Dakika

Oğullarının katiline verilen müebbet 25 yıla indi, aile isyan etti: 5 TL'lik bir kravat takıp 'iyi hal' indirimi aldı

03.02.2021 07:47
Oğullarının katiline verilen müebbet 25 yıla indi, aile isyan etti: 5 TL'lik bir kravat takıp 'iyi hal' indirimi aldı, System.String[]

Avusturya'da üniversite öğrencisi Ali Rıza Sağnak'ı öldürdükten sonra İzmir'de yakalanan eski polis Oktay Şener'le ilgili mahkeme müebbet hapis cezası verdi. Ardından iyi hal indirimi ile cezanın 25 yıla indirilmesi, Sağnak'ın ailesini isyan ettirdi. Ali Rıza'nın ablası, "Mahkemeye 5 TL'lik bir kravat takıp gelerek iyi hal indirimi aldı" dedi.

Adıyaman'da yaşayan Ali Rıza Sağnak (32), 2011 yılında daha iyi bir hayat kurmak için Avusturya'ya gitti. Viyana Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü son sınıfta okurken, okul giderlerini karşılamak için bir yandan da taksi şoförlüğü yapıyordu.

AİLESİYLE AVUSTURYA'YA TAŞINMASINA YARDIM ETTİ

Adıyaman'da yaşarken liseden tanıdığı polis Oktay Şener (36), 2017 yılı temmuz ayında polislikten istifa etti. Sağnak'tan ailesiyle birlikte kendisini Avusturya'ya götürmesini istedi. Israrlara dayanamayan Sağnak, Şener ve ailesinin Avusturya'ya yerleşmelerine yardımcı oldu.

BOĞAZINI KESİP ÖLDÜRMÜŞ

Hürriyet'in haberine göre Oktay Şener, Sağnak'ın ABD'de yaşayan ablası Aysun Sağnak Başoğlu'na 21 Mayıs 2018'de Instagram üzerinden mesaj attı. Mesajda Şener, Sağnak ile birlikte Almanya'ya kursa gideceklerinden ve şirket kuracaklarından bahsediyordu. Başoğlu, ardından kardeşini aradı ama ulaşamadı. Cevap alamayınca aradığı Şener, Ali Rıza'nın iyi olduğunu, bir kadınla birlikte olduğunu, bir hafta sonra Almanya'ya geleceğini söyledi. Abla Başoğlu'nun uyarısıyla çarşamba günü iki arkadaşı polise gidip kayıp başvurusu yaptı. Viyana polisi, aynı gün Sağnak'ın evine giderek kapıyı kırdı. Sağnak, bıçaklanarak öldürülmüştü. Boğazı kesilmişti, elleri ve kollarındaki bıçak yaraları saldırgana direndiğini gösteriyordu. Sağnak'ın 21 Mayıs'ta öldürüldüğü saptandı.

İZMİR'DE YAKALANDI

Şener, ailesini olaydan bir hafta önce Türkiye'ye göndermişti. Şener de cesedin bulunmasından sonra Türkiye'ye döndü. Cesedin altındaki bir yara bandı ve olayda kullanılan kanlı bıçakta Şener'in DNA'sı bulundu. Ayrıca, Şener'in cep telefonundan 20 Mayıs saat 21.54'ten 21 Mayıs 03.05 arası olay bölgesinden sinyal alınmıştı. Viyana polisinin başvurusu üzerine Interpol, Şener hakkında uluslararası arama kararı çıkardı. Şener, 5 Ekim 2018 günü İzmir'de gözaltına alındı. İlk başta adliyede serbest kalan Şener, savcılığın yaptığı itiraz üzerine 9 Ekim 2018'de İzmir'de tutuklandı.

ÖNCE MÜEBBET ALDI

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Şener, 21 Ocak 2021'de görülen 9. duruşmada, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Mahkeme, Şener hakkında 'kasten öldürme' suçundan 'müebbet' hapis cezası verdi.

'İYİ HAL'DEN 25 YILA İNDİRİLDİ

Mahkeme, kararında, "Sanığın duruşmalardaki ve geçmişteki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep kabul edilerek TCK'nın 62/1 maddesi gereğince takdiren 25 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına" diyerek iyi hal indirimi yaptı.

AİLE KARARA İSYAN ETTİ

Karara isyan eden Ali Rıza Sağnak'ın halası Sakine Arslan, "Bir yaşında annesini kaybettiği günden itibaren gözümden sakınarak büyüttüm. Oğlumun mezuniyetini, düğününü hayal ederken cenazesi geldi Avusturya'dan. Katilin daha iyi ceza alması için adaletin kapısından ayrılmayacağız" dedi.

Ali Rıza Sağnak'ın ablası Aysun Sağnak Başoğlu, "Biz kardeşimin boynuna sarılmaya bile kıyamazken canavar ruhlu bu katil tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Katile sayısız iyilik yapmaktan başka bir suçu olmayan kardeşim toprak oldu. Mahkemeye 5 TL'lik bir kravat takıp gelerek iyi hal indirimi aldı" diye konuştu.

Oğullarının katiline verilen müebbet 25 yıla indi, aile isyan etti: 5 TL'lik bir kravat takıp 'iyi hal' indirimi aldı

Türk Lirası, Avusturya, Polis, İsyan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğullarının katiline verilen müebbet 25 yıla indi, aile isyan etti: 5 TL'lik bir kravat takıp 'iyi hal' indirimi aldı - Son Dakika


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