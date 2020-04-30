Oğullarının küfür ettiği iddiasıyla ateş açtı: Anne öldü, baba ağır yaralı (2) - Son Dakika

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Oğullarının küfür ettiği iddiasıyla ateş açtı: Anne öldü, baba ağır yaralı (2)
6 saat önce
ADLİYEYE SEVK EDİLDİSamsun'da oğullarının kendisine küfür ettiğini iddia ettiği Huriye Karadeniz'i pompalı tüfekle öldüren, Sabri Karadeniz'i ise ağır yaralayan Sultan K.'nin (66), polise verdiği ifadesinde, "Kadının vurulduğunu sonradan öğrendim. O sırada onu görmemiştim.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Samsun'da oğullarının kendisine küfür ettiğini iddia ettiği Huriye Karadeniz'i pompalı tüfekle öldüren, Sabri Karadeniz'i ise ağır yaralayan Sultan K.'nin (66), polise verdiği ifadesinde, "Kadının vurulduğunu sonradan öğrendim. O sırada onu görmemiştim. Çocukları bana küfür etti" dediği öğrenildi. Sultan K. polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 03:56 Kaynak: DHA
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