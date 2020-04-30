Oğullarının küfür ettiği iddiasıyla ateş açtı: Anne öldü, baba ağır yaralı (3) - Son Dakika

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Oğullarının küfür ettiği iddiasıyla ateş açtı: Anne öldü, baba ağır yaralı (3)
6 saat önce
TUTUKLANDISamsun'da oğullarının kendisine küfür ettiğini iddia ettiği Huriye Karadeniz'i pompalı tüfekle vurarak öldüren, Sabri Karadeniz'i ağır yaralayan akrabaları Sultan Karadeniz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
TUTUKLANDI
Samsun'da oğullarının kendisine küfür ettiğini iddia ettiği Huriye Karadeniz'i pompalı tüfekle vurarak öldüren, Sabri Karadeniz'i ağır yaralayan akrabaları Sultan Karadeniz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 06:21 Kaynak: DHA
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