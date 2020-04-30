Oğullarının küfür ettiği iddiasıyla ateş açtı: Anne öldü, baba ağır yaralı (3) - Son Dakika

TUTUKLANDI

Samsun'da oğullarının kendisine küfür ettiğini iddia ettiği Huriye Karadeniz'i pompalı tüfekle vurarak öldüren, Sabri Karadeniz'i ağır yaralayan akrabaları Sultan Karadeniz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.