Son Dakika Haberleri: Oğullarının nikah törenine giden ailenin kaza anı kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Oğullarının nikah törenine giden ailenin kaza anı kamerada

Oğullarının nikah törenine giden ailenin kaza anı kamerada

6 saat önce

Arnavutköy'de oğullarının nikah törenine giden ailenin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Oğullarının nikah törenine giden ailenin kaza anı kamerada, System.String[]

Arnavutköy'de oğullarının nikah törenine giden ailenin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Arnavutköy'de bir aile, oğullarının nikahına gittiği sırada iddiaya göre hatalı sollama yapan kamyonetle çarpışmıştı. Kazada aynı araçta bulunan 5 kişiden 4'ü ağır yaralanırken, damadın annesi Ayşe Gülen Özkan ise olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin ve aracın çarpışması ve aracın sürüklenmesi görülüyor. Çevrede bulunan vatandaşların da paniklediği görülüyor. - İSTANBUL

Arnavutköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:27 Kaynak: İHA
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Oğullarının nikah törenine giden ailenin kaza anı kamerada
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