Son Dakika Haberleri: Oğullarının nikah törenine gidiyorlardı, kaza sonrası araçları böyle sürüklendi
Son Dakika 3. Sayfa Oğullarının nikah törenine gidiyorlardı, kaza sonrası araçları böyle sürüklendi

Oğullarının nikah törenine gidiyorlardı, kaza sonrası araçları böyle sürüklendi

7 saat önce

Oğullarının nikah törenine gidiyorlardı, kaza sonrası araçları böyle sürüklendiİSTANBUL - Arnavutköy'de oğlunun nikah törenine giden ailenin kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Oğullarının nikah törenine gidiyorlardı, kaza sonrası araçları böyle sürüklendi

İSTANBUL - Arnavutköy'de oğlunun nikah törenine giden ailenin kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetle aracın çarpıştı görülüyor.

Arnavutköy'de bir aile, oğullarının nikahına gittiği sırada iddiaya göre hatalı sollama yapan kamyonetle çarpışmıştı. Kazada aynı araçta bulunan 5 kişiden 4'ü ağır yaralanırken, damadın annesi Ayşe Gülen Özkan ise olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin ve aracın çarpışması ve aracın sürüklenmesi görülüyor. Çevrede bulunan vatandaşlarda paniklediği görülüyor.

Oğullarının nikah törenine gidiyorlardı, kaza sonrası araçları böyle sürüklendi

Arnavutköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 06:07 Kaynak: İHA
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