Son Dakika Haberleri: Oğullarının Öldürdüğü Anne ve Baba Defnedildi

Oğullarının Öldürdüğü Anne ve Baba Defnedildi

1 saat önce

Mersin'de oğulları tarafından bıçaklanarak öldürülen çift, son yolculuğuna uğurlandı.

Oğullarının Öldürdüğü Anne ve Baba Defnedildi, System.String[]
Mersin'de oğulları tarafından bıçaklanarak öldürülen çift, son yolculuğuna uğurlandı.

Merkez Toroslar ilçesi Toroslar Mahallesi'nde dün, tartıştıkları oğulları 33 yaşındaki Selim Demirci tarafından bıçaklanarak öldürülen Ayni (55) ve Gaffar Demirci'nin (60) otopsi işlemleri tamamlandı.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi morgundan alınan çiftin cenazesi defnedilmek üzere Güneykent Mezarlığı'na götürüldü.

Burada düzenlenen törende çiftin yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Ayni ve Gaffar Demirci toprağa verildi.

Bu arada, zanlının, emniyet müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:04 Kaynak: AA

Toroslar, Merkez, Mersin, Güncel
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