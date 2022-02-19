OĞULLARININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE VERİLEN CEZA, ANNE-BABAYI YIKTI - Son Dakika

ANTALYA'da, Eren Arıcan'a (12) yaya geçidinde çarparak ölümüne neden olan halk otobüsü şoförü Yusuf Taş'ın 3 yıl 4 ay hapis cezası alması, küçük çocuklarının ailesini yıktı.

Kaza, geçen yıl 9 Kasım'da akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Taş, kullandığı 07 AU 0405 plakalı özel halk otobüsüyle Emniyet Caddesi'ne dönerken, okuldan çıkıp eve giderken yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ayten Çağıran Ortaokulu öğrencisi Eren Arıcan'a çarptı. Yolcuların uyarısıyla çocuğa çarptığını fark eden Yusuf Taş, Arıcan'ın yanına gitti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, krikoyla kaldırdıkları otobüsün altında kalan Eren Arıcan'ı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Arıcan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Arıcan'ın başucunda kalan sırt ve resim çantası ise polis aracına koyuldu.

Eren Arıcan'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Sürücü Yusuf Taş ise götürüldüğü polis merkezindeki ifadesinin ardından adliye sevk edilip tutuklandı.

EMSAL KARAR TALEBİ

Sürücü Yusuf Taş hakkında 'taksirle ölüme neden olsa' suçundan dava açıldı. Antalya 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü ve karar duruşmasına sanık, bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, Eren Arıcan'ın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı, bir öncesi duruşmada verdiği mütalaasını tekrarlayıp sanığın 'bilinçli taksirle öldürme suçu'ndan cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçi baba Barış Arıcan, sürücünün aracı oğlunun üzerine sürdüğünü iddia ederek, sanığın ağır cezada yargılanmasını istedi. Anne Keziban Arıcan ise bir cinayet işlendiğini ve katilin de Yusuf Taş olduğunu belirtti. Abla Ceren Sude Arıcan da kazadan dolayı ailece yıkıldıklarını ifade ederek, davadan çıkacak sonucun emsal bir karar olmasını ve sanığın ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını istedi.

'USTA ŞOFÖR DURURDU'

Şikayetçi avukatlarından Volkan Anıtkaya ise aracın çarpma süresine dikkat çekerek, Yolcular sürücüye 'Çocuğa çarptın görmedin mi' şeklinde seslenmişlerdir. Ancak sürücü çarpma anından 6 saniye sonra durmuştur. Usta bir şoför bu seslere rağmen aniden durabilmelidir. Mahkemenin görevsizlik kararı vermesini talep ediyoruz dedi.

'AİLENİN ACISINI YAŞIYORUM'

Sanık savunmasında önceki beyanlarını tekrar ederek, Bilerek isteyerek böyle bir olay yaptıysam buradan çıkmak nasip olmasın. Ailenin acısını ben de yaşıyorum. Çok pişmanım. 15 yıllık şoförüm ve bugüne kadar kasıtlı bir suçum yok dedi. Son sözünde aileden özür dileyen sanık Yusuf Taş, beraatını talep etti. Mahkeme sanığın üzerine atılı suçu bilinçli taksirle işlediğine karar vererek önce 4 yıl hapis cezası verdi. Ardından iyi hal indirimi uygulayan heyet, cezayı 3 yıl 4 aya indirerek tutukluluğun devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca sanığın ehliyetine de 3 yıl el koydu.

'KARAR BİZİ DERİNDEN YARALADI'

Mahkeme çıkışında konuşan aile üyeleri, karara tepki gösterdi. Barış Arıcan, kararı şaşkınlıkla izlediklerini belirterek, Böyle açık bir cinayet gibi görünen davada 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmesi bizi derinden yaraladı. Biz davanın ağır cezada görülmesini istemiştik. Adaletin yerini bulmadığını düşünüyoruz. Bu kararın toplum vicdanını da yaraladığını düşünüyorum. Oğlumun hakkını sonuna kadar arayacağız. Sanığın ağır cezada yargılanması için gereken tüm mücadeleyi vereceğiz dedi.

Peyzaj mimarı anne Keziban Arıcan da sonucun şaşkınlığını yaşadıklarını ifade ederek, Biz bu davanın emsal olmasını istiyoruz. Yavrum yaya geçidini tamamlamışken, sürücü otobüsü üzerine sürmüştür. Resmen cinayet işlemiştir. Sürücü katildir. Bu davanın sonucu istediğimiz şekilde çıkmamıştır diye konuştu.

Avukat Volkan Anıtkaya ise davanın başından sonuna büyük bir hukuk mücadelesi verdiklerini belirterek şöyle konuştu

Dava sürecinde birçok talebimiz oldu ama mahkeme tarafından birçoğu yerine getirilmedi. İbretlik bir karar bekliyorduk ama çıkmadı. Mücadelemize devam edeceğiz. O gün otobüsün önünde oturan iki bayana da sesleniyorum. Eğer beni dinliyorsanız bizimle iletişime geçmelerini rica ediyorum.