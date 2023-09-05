Kendisinden 47 yaş küçük Mısırlı ile evlenen 84 yaşındaki kadın yaptığına bin pişman - Son Dakika

Kendisinden 47 yaş küçük Mısırlı ile evlenen 84 yaşındaki kadın yaptığına bin pişman

Son Güncelleme: 05.09.2023 14:45

37 yaşındaki Mısırlı Muhammed ile evlenen 84 yaşındaki Iris Jones isimli İngiliz kadın, yaptığından bin pişman oldu. Iris, yaşça küçük kocasının kendisinden sürekli para istediğini, ve oturum izni almak için kendisini kullandığını ileri sürdü. Iris 37 yaşındaki eşine boşanma davası açtı. Iris'i 2 oğlu da bu konuda uyarmıştı.

İnternet üzerinden tanıştığı 37 yaşındaki Muhammed İbrahim ile boşanma kararı alan 84 yaşındaki İngiliz Iris Jones, isyan etti. Iris Jones "Beni oturum izni almak için kullandı" dedi.

"ONA SAKIN PARA VERMEYİN"

İngiliz Iris Jones şunları söyledi; "2019 yılının Kasım ayında Kahire'ye gittim ve onunla tanıştım. Onun kredi kartı borçlarını ödedim. Kahire'deki İngiliz büyükelçiliğindeki bir yetkili bana, 'Ona sakın para vermeyin' diye uyardı. Fakat dinlemedim ve 15 bin pound verdim.

Oğullarının uyarsını dinlememişti! 37 yaşındaki Mısırlı ile evlenen 84 yaşındaki kadın yaptığına bin pişman

"Sürekli benim paramı harcıyorduk. Benden hep para istiyordu. Ben para vermeyince kavgalar arttı. Eğer vasiyetimi değiştirip paramı ona bırakırsam kendisiyle flört eden kadınların isimlerini söylemeyi teklif etti."

Oğullarının uyarsını dinlememişti! 37 yaşındaki Mısırlı ile evlenen 84 yaşındaki kadın yaptığına bin pişman

"Beni oturma izni ve vize için kullandı. Aldığım en zor karardı ve Muhammed'e olan sevgim çok gerçekti fakat kalbim yerine aklımı dinledim."

Oğullarının uyarsını dinlememişti! 37 yaşındaki Mısırlı ile evlenen 84 yaşındaki kadın yaptığına bin pişman

OĞULLARI UYARMIŞTI

Iris'in iki oğlu yaşlı kadını yıllar önce bu evlilik konusunda uyarmıştı. İki oğul, Muhammed İbrahim'in annelerinin parasının peşinde olduğunu ve vize almak için rol yaptığını ileri sürmüştü. Iris ise sevgilisinin parasının ya da İngiliz pasaportunun peşinde olmadığına emin olduğunu söylemişti.

Oğullarının uyarsını dinlememişti! 37 yaşındaki Mısırlı ile evlenen 84 yaşındaki kadın yaptığına bin pişman
Oğullarının uyarsını dinlememişti! 37 yaşındaki Mısırlı ile evlenen 84 yaşındaki kadın yaptığına bin pişman

Mısır, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Kendisinden 47 yaş küçük Mısırlı ile evlenen 84 yaşındaki kadın yaptığına bin pişman - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendisinden 47 yaş küçük Mısırlı ile evlenen 84 yaşındaki kadın yaptığına bin pişman - Son Dakika
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