Oğulpınar Sınır karakoluna asker ve ZPT takviyesi - Son Dakika
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Oğulpınar Sınır karakoluna asker ve ZPT takviyesi

6 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Oğulpınar Sınır karakoluna tank, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve komando takviyesi gerçekleşti.

Oğulpınar Sınır karakoluna asker ve ZPT takviyesi, System.String[]

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Oğulpınar Sınır karakoluna tank, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve komando takviyesi gerçekleşti.


Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gelen askeri araçlar ve komandolar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden yoğun güvenlik önlemleri altında geçerek Reyhanlı ilçesinde bulunan Oğulpınar Sınır karakoluna gitti. Karakola ulaşan 3 ambulans, tank, ZPT ve komandolar burada konuşlandırıldı. - HATAY

Reyhanlı, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:05 Kaynak: İHA
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