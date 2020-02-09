Oğulpınar Sınır karakoluna asker ve ZPT takviyesi - Son Dakika

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Oğulpınar Sınır karakoluna asker ve ZPT takviyesi
6 saat önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Oğulpınar Sınır karakoluna tank, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve komando takviyesi gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:45 Kaynak: İHA
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Oğulpınar Sınır karakoluna tank, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve komando takviyesi gerçekleşti.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gelen askeri araçlar ve komandolar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden yoğun güvenlik önlemleri altında geçerek Reyhanlı ilçesinde bulunan Oğulpınar Sınır karakoluna gitti. Karakola ulaşan 3 ambulans, tank, ZPT ve komandolar burada konuşlandırıldı.
(İHA)
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