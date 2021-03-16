oğulun yaşadığı gecekonduda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

oğulun yaşadığı gecekonduda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Antalya'da anne ile oğlunun yaşadığı gecekonduda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Gecekonduda yaşlı bir kadın ile oğnun yaşadığı, yangın sırasında evde kimsenin olmadığı belirtildi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi 4523 Sokak'ta bulunan gecekonduda meydana geldi. Anne ile oğlunun yaşadığı evden duman çıktığını gören mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis çevrede güvenliği sağladı. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangında, mahalleli kurumaya bırakılmış ekmekleri yerden alarak bir sehpanın üzerine topladı.

Gecekonduda yaşlı bir kadın ile oğnun yaşadığı, yangın sırasında evde kimsenin olmadığı belirtildi. Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.