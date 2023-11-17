 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tahliye olan Ogün Samast'a babası sahip çıkmadı - Son Dakika

Tahliye olan Ogün Samast'a babası sahip çıkmadı

Gazeteci Hrant Dink'i öldürdükten 17 yıl sonra tahliye olan Ogün Samast'ı cezaevinin çıkışında ailesinin karşıladığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili sessizliğini bozan baba Ahmet Samast, ''Ben almaya gitmedim. Nasıl gittiyse öyle gelsin'' dedi.

17.11.2023 10:54  - Güncelleme: 10:58

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de öldüren Ogün Samast, 17 yıllık cezasının ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden önceki gün tahliye edildi. Akşam saatlerinde tahliye olan Ogün Samast'ın Trabzon'daki ailesinin evine gitmediği öğrenildi. Baba Ahmet Samast, cezaevi çıkışında oğlunu karşıladıkları iddiasını da yalanladı.

BABA SAMAST, OĞLUNA SAHİP ÇIKMADI

Konuyla ilgili 10Haber'e kısa bir değerlendirmede bulunan baba Samast, oğlunu almaya gitmediğini belirterek "Nasıl gittiyse öyle gelsin" ifadelerini kullandı. Abisi Ümit Samast ise konuşmak istemediğini belirterek, "Ogün'ü bulursanız konuşursunuz" dedi.

SESSİZ SEDASIZ KÖYDEN AYRILDILAR

Çal Camili Köyü muhtarı Aziz Demir de Samast ailesinin 14 Kasım'da sessiz sedasız köyden ayrıldığını iddia ederek, "Kimseye bir şey demediler. Köye gelmediler. Emniyet de aradı, bilgi almak istedi. Onlara da söyledim. Gelmediler, geleceklerini de düşünmüyorum" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından öldürüldü. Cinayetin faili olduğu belirlenen Samast, 20 Ocak 2007'de Samsun otogarında yakalandı. 24 Ocak 2007'de tutuklanan samast, Bolu F Tipi cezaevinden dün tahliye edildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hrant Dink cinayetinin hükümlüsü Ogün Samast'ın cezası, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun genel hükümlerine göre infaz edilmiştir" denildi.

Ogün Samast, Hukuk, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Tahliye olan Ogün Samast'a babası sahip çıkmadı - Son Dakika


Son Dakika
10:54 Ogün Samast'ın babası oğluna sahip çıkmadı: Nasıl gittiyse öyle gelsin
10:50 Wilfried Zaha'dan Fenerbahçelileri küplere bindirecek derbi yorumu
10:49 Dolar, euro ve altında yükseliş devam ediyor! 3'ü birden rekor kırdı
10:35 Metin Uca'nın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu: Kara bir güne uyandık
10:29 Bakan Yumaklı: 2030'da su kıtlığı çeken ülkeler arasına girebiliriz
10:25 Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
10:11 Ekipler, operasyon öncesi polis arabalarıyla Türk bayrağı ve Türkiye haritası oluşturdu
09:59 Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini 30 TL'ye geriledi
09:57 PKK'nın sözde Suriye ideolojik alan sorumlusu etkisiz hale getirildi
09:44 Tutuklanan Nihal ve Bahar Candan'ın annesi gözyaşları içinde isyan etti: Çok büyük bir hata yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2023 11:25:01. #1.12#
SON DAKİKA: Tahliye olan Ogün Samast'a babası sahip çıkmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement