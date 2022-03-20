Oğuz Aydın: "Hedefim A Milli Takım'da forma giymek" - Son Dakika
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Oğuz Aydın: "Hedefim A Milli Takım'da forma giymek"

20.03.2022 17:55

Ümit milli oyuncu Oğuz Aydın, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde İskoçya ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, "Milli takımda kalıcı olmak istiyorum, hedefim A Milli Takım'da da forma giymek" dedi.

Ümit milli oyuncu Oğuz Aydın, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde İskoçya ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, "Milli takımda kalıcı olmak istiyorum, hedefim A Milli Takım'da da forma giymek" dedi.

2023 U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda İskoçya ile karşılaşacak olan Ümit Milli Takım'da Alanyaspor'un genç oyuncusu Oğuz Aydın, akşam yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İskoçya maçında güzel bir sonuç almak istediklerini söyleyen genç oyuncu, "Gruptaki durumumuz çok iyi değil ama İskoçya maçından itibaren iyi sonuçlar alarak durumu düzelteceğimize inanıyorum. Milli takımda kalıcı olmak istiyorum, hedefim A Milli Takım'da da forma giymek" ifadelerini kullandı.

"FARİOLİ HOCA İLE DAHA ÇOK FORMA ŞANSI BULUYORUM"

Oğuz Aydın, ligde son haftalarda yükselen performans grafiği ile ilgili olarak da, "Takıma geldiğim günden itibaren tüm hocalarımla aram iyiydi, Farioli hocamızın gelmesiyle birlikte daha çok forma şansı bulmaya başladım. Takım performansımız iyi, ligde de iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

(Yunus Kılıç - İsmail Yasin Akçın - Samet Yalçın/İHA)

Oğuz Aydın: Hedefim A Milli Takım'da forma giymek
Oğuz Aydın: Hedefim A Milli Takım'da forma giymek
Oğuz Aydın: Hedefim A Milli Takım'da forma giymek

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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