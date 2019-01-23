Oğuz Çetin, Genç Milli Takımlar ve Fgd Koordinatörü Oldu
1 saat önce
İSTANBUL / DHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü görevine Oğuz Çetin getirildi.
İSTANBUL/ DHA Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Genç
Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü görevine Oğuz Çetin
getirildi. Futbol Federasyonu
'ndan yapılan açıklamada, "Oğuz Çetin, Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü oldu.
Futbolumuza uzun yıllar oyuncu ve antrenör olarak hizmet eden Oğuz Çetin, 70 kez A Milli Takım'da forma giydi. Oğuz Çetin, 2005-2011 yılları arasında A Milli Futbol Takımı
Sorumlu Yardımcılığı görevini yürütmüştü" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:52 Kaynak: DHA
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