Son Dakika Haberleri: Oğuz Çetin, Genç Milli Takımlar ve Fgd Koordinatörü Oldu

Oğuz Çetin, Genç Milli Takımlar ve Fgd Koordinatörü Oldu

1 saat önce

İSTANBUL / DHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü görevine Oğuz Çetin getirildi.

Oğuz Çetin, Genç Milli Takımlar ve Fgd Koordinatörü Oldu, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü görevine Oğuz Çetin getirildi. 

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Oğuz Çetin, Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü oldu.

Futbolumuza uzun yıllar oyuncu ve antrenör olarak hizmet eden Oğuz Çetin, 70 kez A Milli Takım'da forma giydi. Oğuz Çetin, 2005-2011 yılları arasında A Milli Futbol Takımı Sorumlu Yardımcılığı görevini yürütmüştü" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:52 Kaynak: DHA

Futbol, Genç, Oğuz Çetin, Spor
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