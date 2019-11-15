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Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin vefat etti
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden sorumlu milli takımlar koordinatörü Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:50 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden sorumlu milli takımlar koordinatörü Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin hayatını kaybetti.
TFF, Nihat Çetin'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Nihat Çetin'in cenazesi, 17 Kasım Pazar günü Sapanca Rüstempaşa Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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