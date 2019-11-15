Son Dakika Haberleri: Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin vefat etti
Son Dakika Spor Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin vefat etti - Son Dakika Spor

Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin vefat etti

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden sorumlu milli takımlar koordinatörü Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin hayatını kaybetti.

Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin vefat etti, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden sorumlu milli takımlar koordinatörü Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin hayatını kaybetti.

TFF, Nihat Çetin'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Nihat Çetin'in cenazesi, 17 Kasım Pazar günü Sapanca Rüstempaşa Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:50 Kaynak: AA
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